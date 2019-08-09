投資人謹慎觀望貿易戰 亞股收盤跌多漲少

（中央社香港9日綜合外電報導）由於美中貿易戰加劇，投資人仍抱持謹慎態度，亞洲股市今天早盤逢低買進漲勢，稍晚大多逆轉，終場跌多漲少。

中國為回應美國總統川普9月1日起將對中國貨品課徵新關稅，5日放手任人民幣兌美元匯價重貶，引發股市大跌。但北京隨後促使人民幣回穩，有助緩和外界擔憂除了貿易戰升溫，還可能爆發全面匯率戰。

然而，這仍不足以安撫川普。繼華府本週稍早正式將中國列為匯率操縱國，川普昨天似乎還呼籲讓美元貶值以協助美國出口商，此舉打破美國數十年來政策。

川普在推特寫道：「聯邦準備理事會（Fed）讓美國利率相較其他國家處於高水準，這正造成美元匯價高漲，導致我們偉大的製造商更難…在公平情況下競爭。」

另一方面，印度、泰國和紐西蘭的中央銀行本週接連降息，且分析師認為還可能再降，凸顯出投資人的焦慮感。

先鋒市場（Vanguard Markets）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「依照目前市場動態，風險性資產能否穩定，仍視貿易面是否改善，或聯準會立場是否越來越鴿派。」

他還說：「由於現階段而言，近期內達成貿易協議幾乎是妄想，市場若要釋放過多的貿易戰和貨幣戰升溫壓力，得靠聯準會再度發表鴿派言論。」

東京股市今天穩住漲勢，收盤上揚0.4%，歸功於最新日本經濟成長率達0.4%，超越分析師平均預估的0.1%。

不過，上海股市今天收挫0.7%，因傳出華府禁止華為等中國企業承包美國政府機關合約，且中國經濟數據顯示需求疲軟。

香港股市也收跌0.7%，新加坡股市收低0.5%，吉隆坡、曼谷和馬尼拉股市都收黑。但雪梨股市收漲0.3%，首爾股市收高0.9%，台北股市收高1%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080809