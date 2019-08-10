越南巧聖廟中元普渡 見證台商深根貢獻歷史

僑務諮詢委員楊玉鳳指出，巧聖廟不只是當地台商的信仰中心，也見證了台商在越南深耕、奉獻的歷史。中央社記者吳柏緯河內攝 108年8月10日

（中央社記者吳柏緯河內10日電）由越南台商集資建造的巧聖廟，今天舉行盛大的中元普渡儀式。僑務諮詢委員楊玉鳳指出，巧聖廟不只是當地台商的信仰中心，也見證台商在越南深耕、奉獻的歷史。

平陽省的巧聖廟今天上午舉行一年一度的中元普渡儀式，祈求國泰民安。由於早年赴越南平陽省投資的台商多以木器製造、出口為主，因此，當時建廟時就以木匠之祖「魯班」做為主要祭祀的神祇。

談起巧聖廟建立的緣由與歷史，楊玉鳳告訴中央社記者，這與台商在越南長期的貢獻有關。

楊玉鳳指出，台商赴越南投資，至今已超過30年，除了經商的本業，也參與地方的活動、建設，甚至在越南遭遇天災時，主動募款賑災，越南許多角落都能看到台商留下的身影。2005年時，當地台商會提出想要建立一座廟宇做為信仰寄託，很快就得到當地政府支持，不但協助找地，相關程序也很快批准，這是一件很不容易的事情。

礙於國際情勢，越南與台灣的官方機構無法直接交流，但雙方的民間交流並未因此受阻，反而因為民間機構的交流，在越南人民心中留下許多不錯的印象。楊玉鳳說，各地的台商會雖然都只是民間機構，但是舉辦各式活動時，當地的首長、副首長幾乎都會出席，而且如果有活動等需求，當地政府也都會主動協助。

楊玉鳳回憶，現任越南總理阮春福，過去在廣南省擔任省長時，也曾幫忙當地台商會舉辦義診等活動，當時不但安排場地、宣傳，更協助打理許多行政事務。

此外，越南遭遇天災襲擊時，當地台商出錢出力，也在越南人民心中留下正面的印象。楊玉鳳表示，越南過去多次受豪雨襲擊造成重大災情，各地台商會都會主動發起募款，並交由總會統一捐贈給相關單位，協助賑災。（編輯：郭萍英）1080810