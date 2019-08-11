貿協訪越南最大集團 盼促成台越汽車工業合作

（中央社記者吳柏緯海防11日電）外貿協會董事長黃志芳率團拜訪越南第一大企業集團VinGroup旗下的汽車工業園區VinFast。黃志芳表示，台灣企業是VinGroup最好的合作夥伴，並邀請VinGroup年內訪台。

對外貿易發展協會董事長黃志芳率團拜訪越南第一大民營企業VinGroup，並與該集團副總裁黎克協（Le Khac Hiep）洽談雙邊合作計畫。

黎克協在會中說明，VinGroup近年來積極投入汽機車製造、智慧醫療、智慧農業、手機通訊、電子商務及零售通路等新興產業領域，希望藉這次會面的機會，深化與台灣企業合作關係。

VinGroup由范日旺 （Pham Nhat Vuong）創建，從零售業起家，2000年起在越南投資房地產，逐步延伸到shopping mall、便利商店、渡假村、酒店、醫院、學校、農業、電商等領域。2017年事業版圖跨足到工業及科技領域，投入越南「國車國造」，打造越南國產品牌VinFast的電動機車及汽車。

黃志芳受訪時指出，台越雙方產業的互補性高，而且台灣的汽車零件產業鏈完整、產品品質佳，在國際上頗負盛名，因此台灣企業將會是VinGroup最好的合作夥伴。黃志芳也邀請黎克協率團來台交流。

黎克協在會中承諾，在年內會安排VinGroup參訪團拜訪台灣，並尋求與台灣企業合作的可能。

VinGroup的市值約當140億美元，是越南最大的產業集團，年營業額占越南全國GDP的4.3%。根據2019年3月富比士雜誌公布全球富豪榜，主席范日旺的排名為239名，身價達66億美元。（編輯：蘇志宗）1080811