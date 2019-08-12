台股尾盤翻黑 美中貿易戰添變數

（中央社記者潘智義台北12日電）美股道瓊工業指數週五下跌90.75點，台北股市今天開低震盪，盤中翻紅，指數一度突破10500點，但尾盤收黑。法人認為，美中貿易戰不確定因素又出現，台股盤整機率不低。

終場加權指數收在10472.36點，下跌22.13點，跌幅0.21%，成交值新台幣1235.64億元。8大類股僅營建類股上漲。

晶圓代工龍頭台積電收在251元，下跌0.99%，蘋果光學鏡頭供應商大立光收在平盤價3825元；鴻海收在73.7元，小漲0.82%。

營建類股方面，國揚收在12.3元，上漲0.41%。太設收在11.65元，上漲0.43%。太子收在11元，上漲0.46%。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股今天早盤反映美股下跌、美中貿易緊張情勢升高，尤其美國總統川普對美中貿易談判的不確定態度，更讓台股早盤直接下跌，台股今天走勢與上週相似，即便面臨美中貿易戰不確定因素，股匯市仍開低走高。

劉坤錫認為，台股短線除受美中貿易戰影響之外，台灣本身的政策有利股市，可讓台股維持相對強勢。由於8月14日為上市公司第2季財報申報截止日，加上營收公告，個股的表現深受財務數字左右。

他建議，美國總統川普態度反覆，現階段投資人不妨保守因應，等到9月1日美國正式調高中國輸美產品關稅之後，再觀察後續變化，決定投資策略。

另外，受美中貿易戰波及，蘋果今年新產品發表會恐怕無法讓供應鏈個股都有表現，需視個股基本面受影響的程度而定。（編輯：張均懋）1080812