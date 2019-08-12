雄獅第2季獲利下滑 上半年每股賺2.23元

（中央社記者江明晏台北12日電）雄獅旅行社表示，因大環境不確定因素，旅遊意願下滑，加上長榮航空罷工取消出團，導致第2季營收不如預期，獲利也下滑，每股盈餘0.39元，低於去年同期。

雄獅公告第2季財務數字，合併營收新台幣80.7億元，年減約3.8%，稅前淨利3800萬元，淨利歸屬於業主權益2700萬元，年減約80%，第2季每股稅後盈餘0.39元。累積上半年合併營收153億元，稅前淨利2.1億元，淨利歸屬於業主權益達1.56億元，每股稅後盈餘2.23元。

雄獅分析，第2季營收表現不如預期，主因美中貿易戰持續延燒，連帶削弱全球經濟成長預期，間接影響國人出國旅遊意願，加上長榮航空無預警罷工，衝擊消費者與旅遊產業，雄獅取消出團均在第2季認列損失，造成營收和獲利下滑。

展望後續，雄獅表示，轉投資的「雙獅聯合國際旅行社」透過「同業加盟」型態，整合社區型旅行社脈絡有成，上半年營收較去年同期成長超過5成，截至今年7月，已在全台擁有28家加盟門市，今年內加盟門市數量可望達到30家，持續擴大市占率。預計下半年開放「產品加盟」，不僅提供消費者更多元的選擇，更將增加產品線的豐富度。

為了迎接個人化旅遊浪潮興起，雄獅也打造一站式「旅遊科技平台」，運用全球111間航空公司機票，和豐富的酒店房源，提供機加酒隨選自由配、在地旅行旅遊體驗即時查找和預定服務。

此外，雄獅也致力於發展智慧旅遊的多元應用，與Facebook、LINE 、google等社群網絡平台積極合作，更導入LINE PAY行動支付功能，且獨家成為LINE旗下旅遊服務平台機票元件主要供應商。（編輯：鄭雪文）1080812