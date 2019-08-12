新美齊買夆典湳雅夜市土地 打造精品街廓

（中央社記者韋樞台北12日電）夆典科技今天以新台幣37.06億元，出售板橋湳雅夜市旁2422坪土地予新美齊及中石化合資的子公司。新美齊董事長林傳傑表示，將打造精品廊街廓及小坪數住宅。

夆典科技副總經理范修文表示，夆典出售位於新北市板橋區新興段1136等20筆地號及地上物，予新美齊和中石化的子公司，交易坪數為2422.42坪，交易總金額為37億631萬8千元，預計處分利益約3.5億元，預計今年第4季入帳。

范修文指出，夆典先前整合許久才100%擁有這塊地，出售這塊土地予新美齊後，款項償還銀行貸款外，還將支應夆典正在開發的嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期委託開發計畫，這個產業園區廣達343.78公頃，後期開發計畫所費不貲，因此出售板橋湳雅夜市的土地來支應。

范修文說，夆典目前正在整合已出售的這塊湳雅夜市土地隔鄰的土地；同時夆典正在興建中的新北市蘆洲區的小坪數住宅建案，預計今年底完工、明年入帳，總銷達26億元，總戶數達220戶。

新美齊董事長兼總經理林傳傑表示，由於2422坪的土地面積不小，新美齊正在了解新北市政府新頒布的都更獎勵措施，這對於整體建案的設計規劃有很深的影響，目前還在評估整體一起開發或分期開發。

林傳傑指出，由於湳雅夜市週邊房屋老舊，換屋的需求一定在，而且夜市有一定的機能，加上板橋近來發展快速，亦有不少大型企業進駐。他透露，他心中想將此地規劃成精品廊街廓，如同「高級版夜市」。未來會以自建方式來開發，並規劃中小坪數住宅，預估總銷坪數達2萬576坪。（編輯：楊凱翔）1080812