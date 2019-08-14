如興上半年虧轉盈 沃爾瑪訂單可望挹注營收獲利

（中央社記者韋樞台北14日電）全球最大牛仔褲製造商如興上半年EPS 0.11元，告別連續4年以來虧損。如興表示，併購NANJING USA公司之後，沃爾瑪(Walmart)訂單從8月開始生產，可望大力挹注營收獲利。

如興上半年合併營收69億2058萬元，營業毛利8億7025萬元，毛利率12.57%，營業淨損2億5046萬元，稅前盈餘1億3842萬元，稅後淨利歸屬母公司9368萬元，EPS 0.11元。

如興表示，上半年本業牛仔褲生產穩定，但由於要提列員工薪資、勞健保費用、董監酬勞等相關費用，因此管銷費用高達11億2072萬元，但有業外收益3億8889萬元，稅前盈餘得以翻正，上半年獲利虧轉盈，EPS 0.11元，告別連續4年以來的虧損。

如興指出，由於上半年併購美國的NANJING USA公司後，拿到通路商沃爾瑪的訂單，預計8月開始挹注產能，下半年約1000餘萬條牛仔褲，再加上如興的老客戶非常穩定，包括LEVI'S、GU、GAP、OLD NAVY、H&M等下單量正常，估全年牛仔褲產量維持在約9000萬條。

如興股價13日盤中創波段新低的10.2元後，外資在本週已買進近3000張，早盤開高走高，盤中最高11.2元，觸及周線約11.02元，漲幅逾4%；同集團的中和羊毛早盤亦開高走高，盤中最高30.3元，站回月線29元之上，漲幅8.6%。（編輯：黃國倫）1080814