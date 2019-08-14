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興富發季季配股利 第2季配息1元

最新更新：2019/08/14 17:07

（中央社記者韋樞台北14日電）營建股第一家採取逐季配發股利的興富發建設，第2季將配發股東現金股利每股新台幣1元，加上去年現金股利每股3.5元，預計10月30日發放股東每股4.5元的紅包。

興富發建設上半年財報合併營收138.29億元，營業毛利40.83億元，毛利率29.53%，營業淨利26.82億元，營益率19.40%，稅前盈餘23.04億元，本期淨利20.05億元，合併稅後盈餘20.99億元，EPS 1.84元，少於去年同期的3.22元。

興富發表示，新版「公司法」去年11月1日開始實施，其中被稱為「股王條款」的第228之1條，放寬企業每年分配現金股利方式，得改為每季或半年分配，新制度宣告台股接軌國際多次配息時代來臨。

興富發今年6月10日股東會已修改章程，依法可以執行季季配，並從第2季開始執行，未來視營運狀況，第3季財報經董事會通過後，決議配息情形，讓股東在第一時間共享盈餘收益。

興富發認為，逐季配發股利有助股東獲利穩定，也讓投資人更願意長期持有股票，股價也可以更穩定。

同為興富發集團的潤隆建設今年股東會中有投資人提建議未來股利季季配，董事長蔡聰賓應允會審慎評估，若屬可行，將於明年股東會中修改章程。可望成為興富發建設之後，營建股第2家逐季配發股利的企業。 （編輯：鄭雪文）1080814

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