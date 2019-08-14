大銀微系統9/4上市 採競拍新制底價50元

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）精密運動及控制元件、微米與奈米級定位系統供應商大銀微系統預計9月4日掛牌上市，公開承銷股數其中80%採競價拍賣新制，競拍底價新台幣50元。

大銀微系統新聞稿指出，訂9月4日掛牌上市，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價50元；另外20%採公開申購，公開申購承銷價以最低承銷價格1.12倍為上限，承銷價暫定56元。

競價拍賣從8月15日起到8月19日止，底價以8月12日前興櫃有成交30個營業日的成交均價簡單算術平均數7成為上限，大銀將競拍底價敲定每股50元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

另外大銀將在8月23日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得的價格為之，並以最低承銷價格1.12倍為上限，暫定每股56元。

大銀微系統主要產品包括微米與奈米級定位系統、線性馬達、力矩馬達、伺服馬達、驅動器與控制器等元件，切入半導體、面板及印刷電路板設備大廠。法人指出，大銀已打進全球前三大半導體設備製造商供應鏈。（編輯：鄭雪文）1080814