台杉領投美國沉浸式體驗科技公司 替台廠搭橋

（中央社記者潘姿羽台北14日電）台杉投資今天發布新聞稿表示，近日與Bosch創投共同領投美國3D全像投影開發商Light Field Lab，對方表示有意與台灣廠商就3D全像投影技術，在材料開發與組裝作業等展開合作。

國發會為了帶動國內投資能量，提升經濟成長動能，結合民間力量成立了國家級投資公司「台杉投資管理顧問股份有限公司」，台杉去年便開始啟動投資。

台杉今天透過新聞稿，宣布投資成效，美國Light Feild Lab剛完成A輪共2800萬美元的募資，是由台杉投資及Bosch創投領投，其它有Samsung Ventures、NTT DOCOMO Ventures Inc.及Verizon Ventures、Comcast、Liberty Global Ventures、HELLA Ventures等來自通訊、電信、媒體、娛樂及汽車各領域的企業創投做為策略投資人跟投，以及Khosla Ventures、Alumni Ventures Group、R7 Partners、Acme Capital等創投進行財務投資。

Light Feild Lab專注於3D全像投影技術開發，而全像投影技術（holographic technology）無論在商業、通訊、娛樂產業，都被視為是未來搭配5G生活的最佳應用。

台杉投資表示，Light Filed Lab將運用A輪資金加速3D全像投影技術研發，從原型樣品擴展到推出顯示器產品，無須頭戴式裝置就能看見投影出的3D物件，可望實現電影裡的場景。

台杉投資也說，Light Field Lab有意願與台灣廠商就3D全像投影技術於材料開發與組裝作業等不同面向進行合作，台杉將藉由這次領投的機會，積極促成台灣於相關產業的技術提升與國際合作。（編輯：鄭雪文）1080814