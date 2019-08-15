商總籲訂基本工資公式 避免調幅淪為喊話

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）政院拍板基本工資調升，商總呼籲政府應儘速訂定基本工資法，將物價、經濟成長納入公式，別讓調幅淪為喊話，按照制度走，勞資雙方都沒有話說。

行政院今天拍板，決議月薪從現行新台幣2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3.03%。時薪則由現行150元調升至158元，漲幅5.33%。

全國商業總會副理事長許舒博今天召開記者會指出，基本工資審議會勞資雙方是激烈對戰，呼籲政府應儘速訂定基本工資法，並將物價指數、經濟成長均納入公式，就如同油價公式，當達到標準時，政府就必須調漲基本工資，如此一來，勞資雙方都沒話說。

他呼籲，別讓基本工資調幅淪為喊話、政治決策，也不要再造成勞資雙方鬥爭。

他說，全球經濟動盪，中美貿易戰持續延燒，美股表現也褪色，台灣經濟成長面臨保2危機，出口也不好，再加上中國限制陸客來台，台灣內需產業陷入寒冬。

他表示，從2011年到現在，基本工資月薪調幅超過3成，時薪調整超過5成，政府仍執意調升基本工資，勢必將衝擊中小型、微型企業營運。大環境沒有變好的情況下，企業如何承受？像是超商本來是24小時，但是因勞動成本過高，很多超商夜間都不再營業。

許舒博表示，除此之外，基本工資調漲必定帶動物價上漲，人民必須承受物價上漲的惡果，造成人民實質購買力下降，影響內需市場，「基本工資的調漲究竟是提升幸福指數，還是推升人民痛苦指數」。

許舒博呼籲，希望政府採納工商界意見，並編列提供中小或微型企業稅務優惠，減少企業衝擊。（編輯：張均懋）1080815