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面板業供過於求 群創友達8月以來遭外資賣超

最新更新：2019/08/15 17:45

（中央社記者潘智義台北15日電）中國大陸面板廠不斷擴充產能，供過於求造成價格持續殺低，台灣面板廠承受龐大競爭壓力；台灣證券交易所統計，外資8月1至14日賣超群創計20萬2248張、友達17萬8256張。

面板雙虎近期股價持續走低，友達今天收在7.03元，仍下跌1.13%。但群創今天股價開低收高，一掃近日陰霾，盤中最高6.05元，收在6.04元，上漲1.34%。

群創光電統計，第2季合併營收為632億元，較第1季增加5.4%，營業損失為33億元，稅後損失為30億元，基本每股損失0.3元。友達光電第2季合併營收為700.7億元，較第1季增加5%。第2季歸屬母公司業主淨損26.8億元，基本每股損失0.28元。

友達自結7月合併營收220.4億元，較6月減少9.4%，與去年同期相比，也減少14.6%。群創7月合併營收205億元，月減3.6%，也較去年同期減少18.3%。

友達7月包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等大尺寸面板出貨約841萬片，較6月減少12.9%。中小尺寸面板出貨量約1247萬片，較6月增加8.3%。群創光電7月大尺寸面板出貨1009萬片，較6月減少0.5%；中小尺寸面板出貨2200萬片，較6月增加12.4%。（編輯：楊凱翔）1080715

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