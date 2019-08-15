精材第3季營收看推升 第4季能見度不高

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）半導體晶圓封裝廠精材預期第3季營收明顯推升，其中3D感測零組件封裝需求季節性回升，車用影像感測器封裝需求穩定成長，第4季目前能見度不高。

精材今天下午舉行法人說明會，展望下半年營運，精材指出，3D感測零組件封裝需求季節性回升，車用影像感測器封裝需求穩定成長，預期第3季營收明顯推升，營運績效可大幅改善。

展望第4季，精材表示，仍需觀察美中貿易戰干擾因素，全球經濟不確定性仍在，第4季營運能否維持高稼動率，能見度不高。法人預估，第3季應該是精材今年營運高點。

法人預估，精材今年資本支出規模約新台幣5.2億元到5.7億元，主要應用在無塵室跟廠務設備支出。

觀察第2季營運表現，精材指出，因應客戶調整庫存，3D感測零組件封裝需求大幅減少，此外，12吋晶圓級尺寸封裝減損後折舊成本降低，營運虧損縮減。

精材第2季合併營收新台幣10.24億元，比第1季5.62億元大增82.3%，較去年同期6.79億元增加50.8%，合併毛利率4.75%，較第1季和去年同期大幅轉正，稅後虧損收斂到3911萬元，每股稅後虧損0.14元，優於第1季每股虧1.2元和去年同期每股虧5.18元。

第2季晶圓級尺寸封裝業績占比約84%，晶圓級後護層封裝占比約14%。

精材上半年稅後虧損3.65億元，較去年同期虧損15.73億元收斂，上半年每股稅後虧1.35元，較去年同期每股虧5.81元收斂。（編輯：楊玫寧）1080815