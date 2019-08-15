美中貿易戰台商回流 龔明鑫：3年可達兆元規模

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）美中貿易戰延燒，行政院政務委員龔明鑫今天表示，今年以來台灣對美出口持續成長，台商持續回流，預計未來3年可創造1兆元投資；台灣4大面向兆元級的投資都與美國息息相關。

美國在台協會（AIT）官員與數位政委唐鳳、政務委員龔明鑫以及外交部官員等，今天共同出席增進美台經濟與商業關係公共論壇，龔明鑫並在會中以「台灣的兆元投資與連結美國」為題發表演講。

美中貿易戰衝擊在中國大陸投資台商，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，鼓勵台商回流。龔明鑫說，到目前為止，台商回台投資總金額已經突破5000億元，預計未來2到3年可以達到一兆元。

他指出，台灣4大面向兆元級的投資都與美國息息相關。首先，有關台商回台投資方面，隨著全世界供應鏈改變，現在台灣製造不需繞過中國，可以直送美國市場，跟美國關係就會更為密切；第二，在前瞻基礎建設方面，台美在數位建設，包括資安、智慧生活、人才培育等都有很好的互動。

第三，在金融合作方面，他說，美國財政部官員日前訪台拜會行政院與相關部會時提到，希望與台灣在財政領域設立對話機制，對此行政院已組成工作小組，準備與美國財政部對接。第四，有關半導體與人工智慧物聯網的部分，台灣在原料、設備等方面，都高度與美國連結。

此外，有關台美對話機制，龔明鑫表示，從財政到數位、貿易、產業，雙方都有政府對政府的對話機制。對於台美未來40年的發展趨勢，他感到非常樂觀。（編輯：林淑媛）1080815