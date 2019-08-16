高層辭職引發市場傳言 滙豐銀行：毫無根據

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）前滙豐（台灣）銀行董事長黃碧娟日前因個人因素辭職，後續引發各種市場傳言，對此，滙豐（台灣）銀行今天澄清，種種謠言皆毫無根據，同時將儘速選任新董事長上任。

滙豐（台灣）銀行10日發布重訊表示，前董事長黃碧娟因個人職涯規劃辭去職務。外界猜測，同時擁有大中華區行政總裁及滙豐（台灣）銀行董事長頭銜的黃碧娟，會繼滙豐集團行政總裁范寧提出辭呈，主要是受到來自中國方面壓力。

市場傳言，因洗黑錢等問題被美國司法部盯上的滙豐銀行，為避免處罰，同意配合美方對華為案調查，導致華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕，最終兩人去職，且滙豐控股第一大股東中國平安與上述兩人辭職有關。

滙豐（台灣）銀行總經理陳志堅透過新聞稿澄清，近期有關滙豐集團高層離任的種種不實謠言全部毫無根據，近期高層離任與華為事件無關，同時，平安保險純粹是滙豐控股的投資者，從未干預集團董事會所作決定。

陳志堅強調，滙豐集團持續增加投資並尋求擴展亞洲業務，台灣仍然是滙豐在亞洲網絡中的重要組成，在台灣的增長策略沒有改變。

對於滙豐（台灣）商業銀行董事長職缺，陳志堅說，將儘速召開董事會選任新董事長，並將依相關規定公布。（編輯：林興盟）1080816