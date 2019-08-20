飯店業力抗不景氣 大搶婚宴商機

（中央社記者江明晏台北2019年8月20日電）國內飯店業者力抗不景氣，積極布局婚宴市場，雲品國際旗下「君品Collection」下半年迎來9個合作夥伴，台北晶華酒店每年有超過700對新人在晶華辦婚宴，創造近4億元業績。

在台擁有10間飯店、義大利擁有5處飯店據點的雲朗觀光集團，透過子公司雲品國際的宴會事業體「君品Collection」角逐婚宴商機，將於9月舉辦2020年婚宴最新趨勢發表會，分析出明年度婚宴產業的潮流趨勢。

君品Collection先前已與海外多家飯店正式結盟簽約，可直接預定海外婚禮度假飯店，下半年也將迎來9個合作夥伴，包括西門紅樓、美軍俱樂部（草山小鎮）、淡水豪邸嘉廬、優聖美地鄉村度假別墅，以及加入雲朗位於義大利的5間酒店，威尼斯雲水之都、嵐莊、蓉莊、聖莊與羅馬大飯店。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正則表示，每年有超過700對新人在晶華酒店舉辦婚宴，締造出近新台幣4億元的業績。

綜觀近幾年婚宴市場的演變，晶華指出，初婚年齡延遲至30歲以上的輕熟男女，不僅更有經濟自主能力、握有婚宴籌備主導權，且更加重視自我價值觀的呈現，這個趨勢改變了傳統由長輩一手籌劃婚宴的消費結構，也讓婚宴的形式變得更加活潑，小型、西式、主題式婚宴的需求越來越多。

台北晶華酒店將於25日攜手多家婚禮品牌舉辦一年一度的婚禮體驗日，更與IHG洲際酒店集團合作，精選出3處海外婚禮地點，為新人提供一站式服務，期盼衝出更高業績，為營運挹注動能。

談到婚宴趨勢，台北Ｗ飯店宴會業務協理陳靖珮表示，近年來發現新人們對於婚禮的主導性強烈提高，與眾不同成為最基本訴求，例如，W飯店有婚禮儀式和派對場地，以及含有現場DJ的專案；同時也注意到目的地婚禮這個趨勢，部分居住於亞洲其他國家的新人會選擇台北Ｗ飯店作為婚禮場地。

而有別於飯店業的「晶宴會館」則專營婚宴市場，於2004年創立，迄今已經走過15個年頭，除了婚宴也主打家人聚餐、工商餐敘，晶宴會館目前在全台共有8間分館，雙北及桃竹縣市都有據點。（編輯：李信寬）1080820