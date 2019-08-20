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泰碩攻入華為手機散熱供應鏈 8月開始出貨

最新更新：2019/08/20 11:35

（中央社記者韓婷婷台北20日電）泰碩在手機散熱領域再傳捷報，繼透過日廠打入三星手機散熱板供應鏈後，也順利攻入華為手機供應鏈，8月開始出貨，預期下半年來自手機散熱產品的成長力道強勁。

泰碩今年來搭上5G基地台及手機散熱二大最熱門的題材，隨著產品組合轉佳，獲利大幅改善，股價大翻身，從去年底的21元一路飆上今天盤中最高價88.5元，翻了3倍，創下歷史新天價，也吸引法人高度關注，三大法人持股比重從年初的個位數快速攀升來到20%，人氣高漲。

泰碩在NB相關連接器產品主要客戶是聯想，至於基地台的散熱模組則為中興的主要供應商，隨著5G時代來臨，今年上半年更是中興5G基地台主動天線（AAU）散熱零件獨家供應商。

由於AAU的功耗大幅增加，且單一基地台需要3組AAU，使得散熱需求大增，泰碩表示，今年AAU出貨穩定成長，明年進入2.0版可望進入新一輪出貨高峰。

5G基地台布建後，5G手機的需求也陸續升溫，泰碩表示，下半年營運主要成長動能將來自手機散熱產品，繼7月衝上新台幣4億元關卡創下歷史新高後，第3季營收可望逐月攀升創高。

泰碩7月營收衝上4.1億元歷史新高，單月EPS達0.36元，累計前7月EPS為1.67元。

泰碩近期完成第2次可轉換債（CB）的募集，共募得3.03億元，轉換價為74.8元。（編輯：趙蔚蘭）1080820

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