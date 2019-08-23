前瞻基礎基金遭指內控疏失 金管會：有查核機制

（中央社記者陳俊華、劉姵呈台北23日電）國民黨立委許毓仁今天說，德信證券子公司德信冠群創投日前被爆嚴重內控疏失，恐損及股東權益，金管會過程中毫無察覺，「金管會不是螺絲鬆了，根本是螺絲整個掉了」。

中國國民黨立法委員許毓仁、費鴻泰上午舉行記者會。許毓仁說，為鼓勵金融機構投入前瞻基礎建設，金管會在去年對證券商投資創投與私募基金進行鬆綁，將投資上限從原本證券商淨值的20%，放寬為可經專案申請核准提高，結果「不到一年就出大包」，認為有內控疏失。

金管會證期局官員向中央社記者表示，關於券商負責人的兼任行為，會根據證券商負責人與業務人員管理規則第11-1條之3項辦理，根據規定，證券商為金融控股公司之子公司者，其負責人得兼任該控股公司或其他子公司之負責人；但子公司間不得有經理人互相兼任的情事。

官員表示，依照人員管理規則規定，證券商兼任情事，公司須建立內控機制自行控管，目前有請公司提供內控管理機制作查核，若發現有問題需要公司到金管會說明釐清，金管會將據此分析有無重大異常情事，依法處分。

金融監督管理委員會去年6月鬆綁證券業投資創投基金的政策，將創投基金納入金融相關事業，德信證券去年8月公告100%轉投資新設立的子公司德信冠群創業投資，不過，金管會證期局7月曾表示，德信證券去年財報有新台幣7000多萬元損失，經查發現，旗下子公司德信冠群創投投資獨身貴族，未經德信證券董事會討論，初步判定在投資程序上，有內控缺失，德信證券必須負起責任。

許毓仁指出，資本額新台幣13.9億元的德信證券，去年下半年成立的德信冠群基金，在德信證前董事長林冠百主導下，竟未經創投董事會決議，私自投資本土流行服飾業者獨身貴族1億1525萬元，許毓仁表示，規模僅2億元的德信冠群創投基金，竟將半數資金投資於一家業績持續衰退的公司，金管會作為監理單位竟渾然不知。

費鴻泰表示，金管會放任時任德信證券董事長安排個人特別助理，去擔任德信冠群創投董事長，規避利益迴避條款，讓公司治理失去獨立性，金管會的表現「不僅是不及格，簡直是0分」；費鴻泰說，他擔任下會期立法院財政委員會的召集委員，屆時將要求金管會進行專案報告。

民進黨立委余宛如在臉書發文表示，金管會去年推出「放寬證券商轉投資創業投資事業及私募股權基金相關規範」，就是希望鼓勵資金投入實體產業，是一項政策美意。

余宛如說，但很遺憾這樣的政策美意，被非常少數的不肖業者辜負，德信冠群創投爆發內稽內控疏失，其實與金管會去年鬆綁無關，該被譴責的是人謀不臧的罪犯，國民黨卻把所有的責任轉移到金管會身上，她認為完全偏離焦點，該討論的是敦促「業者自律」，但整個卻轉向追殺金管會，專業理性的議題討論，被當作選舉惡質操作，完全無助於台灣金融產業與資本市場的進步。（編輯：林淑媛）1080823