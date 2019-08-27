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超眾接棒法說 散熱族群熱度不減

最新更新：2019/08/27 11:03

（中央社記者韓婷婷台北27日電）智慧手機、5G基地台散熱需求看增，帶動相關散熱廠商業績火紅，雙鴻、超眾、泰碩、健策、力致等族群持續成為法人積極追逐熱門標的；超眾今天接棒舉辦法說會，支撐今天類股人氣不減。

散熱族群上半年獲利普遍繳出亮眼成績，加上第3季進入消費旺季，在三星、華為等均有新機推出，加上超微（AMD）新品陸續推出，比特幣回神重拾人氣等利多加持下，散熱股今天漲勢依舊凌厲。

今天下午將舉辦法說的超眾今天早盤漲幅逾2%，力守5日、10日、月線支撐，近來強勢噴出的泰碩再度站回百元關卡，漲幅逾4%，持續強勢姿態；傳出也打入手機散熱供應鏈的力致則進行落後補漲，早盤漲幅一度達6%，漲幅最吸睛，另外雙鴻、健策、建準、奇鋐、協禧漲幅都超過1%。

台灣散熱廠從PC到NB（筆電）世代再到伺服器市場，隨著電子產業新應用需求不斷出現，造就台灣不少優質的散熱模組廠商，產業供應鏈也相當完整，進階到最龐大的手機世代大商機時，台廠卡到絕佳的位置，造就台廠「百年一遇」的絕佳契機。

4G晉升5G世代，除了手機外，雲端與資料中心建置、自動駕駛、電動車等新世代產業大趨勢，都少不了散熱需求，也讓市場樂觀看待散熱產業大趨勢，激勵近來族群股價熱力四射，成為新世代下的當紅炸子雞。（編輯：李信寬）1080827

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