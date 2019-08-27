無線耳機競爭惡化 瑞昱遭外資降評至賣出

（中央社記者吳家豪台北27日電）亞系外資認為，網通晶片廠瑞昱面臨真無線藍牙耳機加速惡化成紅海市場等風險，明年上半年獲利成長恐放緩，將評等從優於大盤調降至賣出，目標價從222元下修到186元。

瑞昱股價今天開低走高翻紅，至11時38分左右小漲1.5元，漲幅0.73%，來到208元，成交量超過4800張。

亞系外資發布研究報告表示，真無線藍牙耳機的藍牙晶片市場面臨價格惡化及競爭加劇，已成為不可忽視的風險，在過去3個月已變成紅海市場；樂觀的投資人認為，瑞昱從真無線藍牙耳機的低階市場轉往潛力更大的高階市場發展，有助維持營運動能，但未來數季真無線藍牙耳機的獲利受限仍無可避免。

亞系外資也提出未來6到9個月瑞昱不可忽視的其他風險，包括中國電信商的網通專案放緩、個人電腦（PC）換機潮拉貨已達高峰、中國大陸智慧監控廠商海康威視積極建置庫存等，將影響瑞昱2020年上半年獲利成長。

儘管瑞昱長期布局物聯網仍有幫助，但受到真無線藍牙耳機和PC拉貨降溫，及海康威視備貨的影響，亞系外資將瑞昱2020年每股盈餘預估值下修4%至12.39元，投資評等從「優於大盤」調降至「賣出」，目標價從222元下修到186元。（編輯：黃國倫）1080827