超眾：積極擴產迎5G需求 第4季將增新產能

（中央社記者韓婷婷台北27日電）散熱模組大廠超眾董事長永井淳一表示，在日本電產（Nidec）加入後，未來目標設定會更積極。因應5G散熱需求，將積極擴增產能，第4季會有新產能開出。

超眾今天舉行法人說明會，法人關心散熱產業在5G世代的前景與發展，永井淳一表示，5G會影響到所有產業，最貼身感受到的是智慧型手機。根據研調單位調查，目前智慧手機用到散熱機制的滲透率約5%，認為將來5G手機朝向高速功率發展對應散熱需求成長，預計滲透率3年內可拉高到50%。

永井淳一預期，在5G手機採用熱板（Vapor Chamber）的比重將高於熱管（Heat Pipe）。為了因應市場需求，超眾將積極擴產；面對熱板市場需求快速成長將引來更多競爭者加入，超眾也已做因應。

另外，因應750到1000瓦高電量的商品需求，為了達到散熱效果，未來也規劃朝向液冷（即水冷）的方向發展。

超眾主要產品有熱管、熱板、散熱模組、液冷板及冷液分配系統，目前手機熱板全數在台灣三重生產。永井淳一指出，超眾已成為日本電產的成員之一，日本電產對超眾的持股已拉高到52.14%，後續將聚焦5G散熱領域，將跨足車用領域等多元產業。

永井淳一透露，股價是變動的，未來如果有變化，日本電產不排除再增加持股。

展望下半年，超眾副總經理林志仁表示，第3季迎接產業旺季，預計手機用散熱將進入新機拉貨期；因應未來客戶需求，第4季將有新產能開出，規劃重慶熱管將自給自足，昆山則增加熱板產能。

超眾今年上半年營收新台幣40.51億元，每股盈餘（EPS）為4.34元，毛利率22%，優去年全年的20%。超眾今年上半年手機散熱占比約7%、筆記型電腦（NB）為39%、伺服器25%、網通16%、桌上型電腦占9%。

林志仁表示，觀察手機散熱占比變化，第1季約占10%，第2季降至4%，預期下半年手機占比可再度回到雙位數水準。（編輯：張良知）1080827