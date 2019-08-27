美中貿易談判燃起希望 亞股多反彈收紅

（中央社香港27日綜合外電報導）美國總統川普透露，美中貿易談判很快將重啟，激勵亞洲股市今天大多一反昨天重挫行情反彈收高。但由於川普對中國表達的態度短期內大轉變，投資人仍保持警戒。

中國和美國23日接連宣布對對方貨品加徵關稅，川普還要求美國企業撤出中國，引發外界更加擔憂美中貿易戰將加劇且拖長。投資人昨天上午紛紛應聲尋求避難，人民幣匯價也重貶。

不過，川普隨後在七大工業國集團（G7）高峰會的記者會上表示，北京已致電美方表達談成貿易協議意願，雙方很快將恢復談判。

川普稍晚還形容，雙方通話「比任何時候更加意義重大」。中國首席談判代表也呼籲雙方冷靜，還說他同樣反對對峙出現任何升溫。

但這些發言來得太晚，未能促使亞股昨天收盤強勁彈升。不過，隨後開盤的歐洲和美國股市則來得及應聲走揚。亞股今天開盤跟進攀漲。

然而，由於美中貿易談判前景仍存在不確定性，人民幣貶值壓力還在，兌美元觸及11年來新低點，亞股早盤上漲動力隨之減退。

價值市場（Valour Markets）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「（北京）致電（美方）的背景情況為何，外界仍不清楚。的確，中國外交部發言人表示，他『並不知道』這起通話。」

儘管股票交易場內氣氛普遍樂觀，但分析師警告，市場受到白宮傳出的消息左右，任何時候都可能翻盤。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示，華爾街「受到（川普）總統的發言奴役，金融市場跟隨他的字句大轉向。全球市場波動如此受他影響，無論輕率與否，他的發言照理會引發過度反應」。

東京股市今天收盤上漲1%，上海股市收高1.4%，雪梨股市收漲0.5%，首爾股市收高0.4%，台北股市收漲0.3%，雅加達股市收高1%，新加坡、威靈頓和孟買股市也收紅。

但香港股市今天收盤下跌0.1%，因投資人仍受到週末抗議活動再度爆發暴力衝突的驚嚇。曼谷、吉隆坡和馬尼拉股市也都收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080827