聯發科5G晶片出貨看增逾5成 股價創16個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）聯發科在5G晶片進展優於預期，法人預估明年聯發科5G晶片出貨量較預期再增加逾5成。聯發科今天盤中最高來到367.5元，大漲6.36%，是2018年4月中旬以來波段高點。

亞系外資法人報告指出，聯發科在5G系統單晶片（SoC）發展正向看待，預計在2020年可望切入中國首波5G智慧型手機產品。

其中主要客戶之一OPPO的5G智慧型手機可望在2020年上半年亮相，VIVO的5G手機也與聯發科合作。此外，小米和華為的ODM製造商，也可望採用聯發科的5G單晶片方案。

亞系法人預期，明年聯發科在5G系統單晶片的出貨量，可望較原先預期再成長逾5成，上看53%。

此外，亞系法人也推測，華為可能採用聯發科的封包追蹤ET（envelope tracking）晶片產品。

聯發科執行長蔡力行先前在法說會上表示，採用7奈米製程的5G系統單晶片將於今年第3季送樣，預計明年第1季量產，蔡力行指出，2020年將推出更多5G SoC產品，開發手機外的商機。

美系外資法人先前表示，聯發科的5G系統單晶片將在第3季底送樣，採用台積電7奈米先進晶圓製程，預計明年第1季進入量產階段。此外，法人也預期聯發科還有其他5G應用系統單晶片產品，最快明年上半年可望亮相。（編輯：李信寬）1080828