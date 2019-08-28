更多編輯台推薦新聞：
影片／喬治王子愛芭蕾課被譏笑 男舞者快閃應援
國際

影片／喬治王子愛芭蕾課被譏笑 男舞者快閃應援

既要經濟強大又要打贏中國貿易戰 川普難兩全
國際

既要經濟強大又要打贏中國貿易戰 川普難兩全

台研究解藥物過敏之謎 開啟特異T細胞治療抗癌
生活

台研究解藥物過敏之謎 開啟特異T細胞治療抗癌

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT
兩岸

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

5G競標底價300億 9/4起受理申請

最新更新：2019/08/28 16:06

（中央社記者吳柏緯台北28日電）5G頻譜競標即將開跑。NCC今天公布9月4日起受理競標申請，3個競標頻段1.8GHz、3.5GHz與28GHz的底價為新台幣300億元。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人蕭祈宏表示，NCC今天討論通過「行動寬頻業務管理規則」修正草案，做為未來5G競標與營運的依循法規。

外界關注的頻段底價也在今天一併出爐，蕭祈宏說明，1.8GHz的頻段底價為新台幣32億元、3.5GHz的底價為243億元、28GHz的底價25億元，三者合計300億元。

日前NCC舉行草案說明會，外界關注未來5G上路後，共用頻譜、共用網路、共構基地台的「3共」議題。蕭祈宏表示這次草案中也有納入，除了共構基地台是目前已經在執行的政策；共用頻譜則需在得標後，由業者另行申請，在3.5GHz頻段，共頻上限為100MHz；共用網路只能在非都會區執行。

根據NCC規畫，今年年底的競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬、28GHz頻段釋出2500MHz頻寬、1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬。

蕭祈宏說明，有意申請參與競價的業者，可於9月4日開始受理申請後，依相關規定提出，預計10月3日截止申請，隨後進行審查，就後續競標程序舉辦流程說明會，預定年底開始競價作業。

回顧2013年NCC推動4G第一波釋照時，總共釋出700MHz、900MHz、1800 MHz三頻段，總計270MHz頻寬。當時共有6家業者參與競標，最後歷經了40天，總計393回合的出價，最後結標金額達新台幣1186.5億元，遠高於底價359億元。（編輯：鄭雪文）1080828

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報