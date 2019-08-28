5G競標底價300億 9/4起受理申請

（中央社記者吳柏緯台北28日電）5G頻譜競標即將開跑。NCC今天公布9月4日起受理競標申請，3個競標頻段1.8GHz、3.5GHz與28GHz的底價為新台幣300億元。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人蕭祈宏表示，NCC今天討論通過「行動寬頻業務管理規則」修正草案，做為未來5G競標與營運的依循法規。

外界關注的頻段底價也在今天一併出爐，蕭祈宏說明，1.8GHz的頻段底價為新台幣32億元、3.5GHz的底價為243億元、28GHz的底價25億元，三者合計300億元。

日前NCC舉行草案說明會，外界關注未來5G上路後，共用頻譜、共用網路、共構基地台的「3共」議題。蕭祈宏表示這次草案中也有納入，除了共構基地台是目前已經在執行的政策；共用頻譜則需在得標後，由業者另行申請，在3.5GHz頻段，共頻上限為100MHz；共用網路只能在非都會區執行。

根據NCC規畫，今年年底的競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬、28GHz頻段釋出2500MHz頻寬、1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬。

蕭祈宏說明，有意申請參與競價的業者，可於9月4日開始受理申請後，依相關規定提出，預計10月3日截止申請，隨後進行審查，就後續競標程序舉辦流程說明會，預定年底開始競價作業。

回顧2013年NCC推動4G第一波釋照時，總共釋出700MHz、900MHz、1800 MHz三頻段，總計270MHz頻寬。當時共有6家業者參與競標，最後歷經了40天，總計393回合的出價，最後結標金額達新台幣1186.5億元，遠高於底價359億元。（編輯：鄭雪文）1080828