宏達電攜手主題遊樂園 共譜VR商機

（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電在虛擬實境（VR）領域再下一城，近期和有「全世界最美麗的主題遊樂園」稱號的Busch Gardens Williamsburg合作，在園中的愛爾蘭主題區重塑動態VR模擬遊戲，共譜商機。

智慧機市場競爭激烈，宏達電耕耘VR領域多年，鎖定商用VR市場，瞄準建築、營造及研發、產品設計、健康照護、醫療與教育等領域，盼開發多元商機。宏達電今天宣布，和Busch Gardens Williamsburg 合作打造VR模擬遊戲。

Busch Gardens Williamsburg自1990年以來，年年獲「國家遊樂園歷史協會」（Amusement Park Historical Association）評選為「全世界最美麗的主題遊樂園」，占地135公畝，是充滿歐洲風味的探索樂園，近期主打以凱爾特神話Battle For Eire為雛形的虛擬實境體驗。

Busch Gardens的母公司「海洋世界娛樂集團」（SeaWorld Parks & Entertainment）設計與研發部門的副總經理吉爾斯（Larry Giles）表示，宏達電VIVE提供的設備滿足園方獨特的要求與設計，遊客很享受體驗，看著遊客在座艙中戴著顯示器好奇的張望，並且全程聽到他們驚呼連連，讓設計者感到很滿足，覺得這一切辛苦的過程都非常值得。

宏達電也指出，VIVE具備功能、深度和可擴展性的設計，這次的合作也搭載全世界第一個專為VR主題遊樂設施所設計的頭戴顯示系統，能安全吸附、拆卸與清潔，對於乘載高流量遊客的樂園提供解決方案。

除了VR的B2B市場之外，宏達電也持續瞄準5G商機，推出的HTC 5G Hub已在北美等地區上市，盼打造更多成長動能。（編輯：林興盟）1080828