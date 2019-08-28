更多編輯台推薦新聞：
我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單
娛樂

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單

觀光局：台俄設計師石虎圖 將同現集集彩繪列車
生活

觀光局：台俄設計師石虎圖 將同現集集彩繪列車

幹細胞逆轉菜瓜布肺 台灣團隊領先全球
生活

幹細胞逆轉菜瓜布肺 台灣團隊領先全球

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT
兩岸

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

美中貿易談判不確定性引市場憂慮 亞股走勢分歧

最新更新：2019/08/28 19:42

（中央社香港28日綜合外電報導）美中貿易談判充滿不確定性，且美國總統川普的行動難以預測，可能削弱美中兩國最終達成協議的機會，亞洲股市今天走勢震盪，呈現漲跌互見。

川普23日回應北京的懲罰性關稅措施，宣布對5500億美元中國商品提高5%關稅稅率，26日又說美中貿易談判代表已通過電話，雙方很快就會恢復談判。這些消息導致市場波動，本週股市持續震盪。

但中國沒證實兩國有通電話，中國媒體則淡化中美進行更多談判的可能性，或領導階層想達成協議的迫切性。

分析師指出，投資人對川普前後反覆的策略越來越不安。

價值市場（Valour Markets）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「對於川普言論的真誠度，或中國是否願意重啟談判，投資人仍抱持高度懷疑。」

香港股市今天收盤下挫，已連續3天走跌。

恆生指數小跌48.59點或0.19%，收25615.48點。上海綜合指數下跌8.44點或0.29%，收2893.76點。深圳綜合指數下跌2.00點或0.13%，收1593.82點。

新加坡股市下跌0.36%，吉隆坡股市下跌0.06%，孟買股市收挫0.50%。

東京股市今天收盤上漲0.11%，雪梨股市收漲0.54%，首爾股市收高0.86%，台北股市收漲0.45%，雅加達股市收高0.06%。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1080828

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報