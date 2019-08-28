美中貿易談判不確定性引市場憂慮 亞股走勢分歧

（中央社香港28日綜合外電報導）美中貿易談判充滿不確定性，且美國總統川普的行動難以預測，可能削弱美中兩國最終達成協議的機會，亞洲股市今天走勢震盪，呈現漲跌互見。

川普23日回應北京的懲罰性關稅措施，宣布對5500億美元中國商品提高5%關稅稅率，26日又說美中貿易談判代表已通過電話，雙方很快就會恢復談判。這些消息導致市場波動，本週股市持續震盪。

但中國沒證實兩國有通電話，中國媒體則淡化中美進行更多談判的可能性，或領導階層想達成協議的迫切性。

分析師指出，投資人對川普前後反覆的策略越來越不安。

價值市場（Valour Markets）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「對於川普言論的真誠度，或中國是否願意重啟談判，投資人仍抱持高度懷疑。」

香港股市今天收盤下挫，已連續3天走跌。

恆生指數小跌48.59點或0.19%，收25615.48點。上海綜合指數下跌8.44點或0.29%，收2893.76點。深圳綜合指數下跌2.00點或0.13%，收1593.82點。

新加坡股市下跌0.36%，吉隆坡股市下跌0.06%，孟買股市收挫0.50%。

東京股市今天收盤上漲0.11%，雪梨股市收漲0.54%，首爾股市收高0.86%，台北股市收漲0.45%，雅加達股市收高0.06%。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1080828