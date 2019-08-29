金融大股東股權透明化 明年第2季申報上路

（中央社記者劉姵呈台北29日電）為推動金控及銀行股權透明化，金管會要求金融機構大股東申報持股時，必須揭露其背後的「實質受益人」或「最終控制權人」，預計今年底生效，給予半年緩衝期，明年第2季即會首次申報。

金融監督管理委員會在今年5月宣布推動「股東持股透明行動方案」，並在今天公布即預告相關辦法修訂草案，將於公告隔天起預告60天；銀行局副局長莊琇媛表示，現行金控法已經有股權透明化的監理原則，但基於監理原則，未來各金控或銀行向金管會申報的表格當中，必須清楚揭露誰是「實質受益人」及「最終控制權人」。

金管會於今年5月宣布推動「股東持股透明行動方案」，並在今天公布即預告相關辦法修訂草案；金管會過去列出應納入申報的5大類別包括第1、直接、間接持有該法人或資本超過25%的自然人；第2、透過委任、契約、協議、授權等，對該法人或團體行使控制權的自然人。

第3，對該法人或團體具決策權的自然人；第4，該法人或團體為信託的受託人時，其委託人、受託人、信託監察人、信託受益人等；第5，直接或間接控制該法人或團體為信託者，其委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶的人，也必須申報。

銀行局表示，初次申報若有持股超過10%者，原本就需要依規定予以審核大股東適格性；若持股超過5%或擬申請10%，應檢具相關調整持股結構的規畫，向金管會申報或申請核准，以上情形及變動達1%以上的情形，因考量是依新制申報，不會因持股未事先申報而予以裁處。

若有投資公司持股低於5%，因此未向金管會申報，官員強調，有些金控家族因為歷史因素，可能會有多家投資公司，分散持有其金控股權，但金管會將採取「實質認定」，若過了半年的緩衝期卻未誠實主動申報，經發現會核處新台幣200萬元至1000萬元的罰鍰。

銀行局指出，未來新制實施後，會給予金融機構大股東半年緩衝期，自行檢視或調整股權架構，金管會也會持續溝通，金融機構也應提醒大股東注意新制。（編輯：鄭雪文）1080829