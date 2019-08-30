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旅遊平台KKday獲酷日本基金投資 加速市場發展

最新更新：2019/08/30 12:07

（中央社記者吳家豪台北30日電）跨境旅遊平台KKday今天表示，獲日本Cool Japan Fund（酷日本基金）策略投資，使KKday在日本市場擁有的策略資源更趨完整，未來也將攜手Cool Japan計畫，加速日本市場發展。

KKday發布新聞稿表示，基於競爭考量，與投資人達成協議，不透露這次財務合作的細節。

日本是旅客最常造訪的旅遊目的地之一，KKday將日本視為重點發展市場，過去3年來，KKday服務的赴日旅客人次成長至少5倍。

KKday執行長陳明明表示，繼日本H.I.S.與LINE Ventures之後，Cool Japan Fund的策略投資將為KKday的成長注入強勁能量，並加速KKday在日本市場的發展。KKday很高興能與Cool Japan合作，將日本獨具特色的旅遊體驗透過KKday平台推廣給全世界的旅人。

日本Cool Japan Fund執行長北川直樹指出，這次投資主要希望協助擴大KKday與日本國內旅遊業者合作，打造更具魅力的旅遊體驗、提升旅客滿意度與回訪率。此外，日本政府設定的2020年訪日旅客目標為4000萬人次，消費金額8兆日圓（約新台幣2.35兆元），Cool Japan也希望藉由此投資案加速達成目標。

KKday從2015年初上線至今，除台灣之外，已在香港、新加坡、韓國、日本、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南、中國大陸等市場設立據點；平台目前蒐集來自全球80個國家、500個城市，超過2萬種的旅遊體驗行程。

Cool Japan Fund成立於2013年11月，是以「協助推廣日本出色產品與服務」為宗旨的公私合營基金。（編輯：蘇志宗）1080830

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