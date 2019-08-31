台股前8月漲幅 建榮工業269%奪冠

（中央社記者韓婷婷台北31電）5G成為今年投資顯學，相關的散熱、PA砷化鎵、印刷電路板（PCB）是當紅炸子雞，不過統計今年以來漲幅最大的個股並非大家熟知的這些概念股，而是玻纖布廠建榮上漲269.58%奪冠。

以CMoney統計資料結果顯示，今年前8月漲幅前10大個股分別為，建榮269.58%、沛亨231.28%、立積219.35%、泰碩199.68%、大田178.26%、勝昱177.03%、聯茂174%、楠梓電172.57%、喬山168.52%及凱碩163.57%。

觀察今年以來漲幅前10大個股，大多脫離不了5G概念，包括漲幅第1名的建榮、第3及4名的立積、泰碩，以及聯茂、楠梓電等主要題材都來自5G；運動健身概念股喬山、老虎伍茲概念股的大田則屬於休閒相關類股。

在各國加速布局基礎建設情況下，除銅箔基板（CCL）廠爭奪市場商機，配合5G應用CCL製程所需的超細紗玻纖布，也成目前市場爭奪另一重點。

法人表示，CCL廠5G產品製程，需要的玻纖布高頻、高速及低阻抗規格，目前上游超高精細玻纖紗來源，全球主要掌握在日本的日東紡及美國AGY公司手中，台廠包括富喬、建榮現有的窯爐及技術仍無法因應5G所需的條件。

但去年日東紡以收購股權方式，取得台灣建榮工業超過51%的股權，入主經營權，並表示將投資建榮在台生產5G應用的玻纖布，也帶動建榮股價從今年初到4月底有一波快速拉抬，當時漲幅超過260%，在漲多回檔修正後，6月再啟動新一波反彈，股價重回高峰，8月30日收在48.6元，創下21年以來新高價。

射頻IC設計廠立積因美中貿易戰轉單題材，並打入華為供應鏈，成為法人追逐的熱門標的；泰碩同樣是法人青睞熱門股，兼具5G基地台及手機散熱題材，推動今年營運成長動能強勁；聯茂因5G相關高頻高速材料出貨放量，且AMD伺服器訂單開始出貨推動營運走揚。（編輯：張良知）1080831