台股不悲觀 貿易戰仍是觀察重點

（中央社記者張建中台北1日電）台股上週震盪劇烈，指數先蹲後跳，漲79.94點，週線連2紅，法人認為，台股整體籌碼面中性偏多，短線有轉強跡象，盤勢並不悲觀，只是美中貿易戰後續發展仍待觀察。

過去一週投資市場情緒深受美中貿易戰左右，隨著貿易戰局勢由嚴峻轉為和緩，外資8月30日買超新台幣153.09億元，激勵台股大漲155.62點，收在10618.05點，外資近一週賣超縮至100億元以下，台股指數上週漲79.94點，週線連2紅。

美股因經濟數據好壞參半，上週五漲跌互見。道瓊工業指數漲41.03點，漲幅0.16%；標準普爾500指數漲1.88點，漲幅0.06%；那斯達克指數跌10.511點，跌幅0.13%。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，經濟數據短期雖下滑，但美國聯邦準備理事會（Fed）與歐盟可能採取資金寬鬆政策刺激經濟，加上旺季拉貨，對盤勢應不用太悲觀。

只是目前指數水位高，且外資近期賣壓較集中在權值股，楊遠瀚認為，中小型股應較有表現空間，5G族群將是盤面較受關注的焦點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠中國電信業者積極布局5G，5G市場中長期成長可期，預期2020年5G對科技供應鏈的貢獻將更大，也將是驅動半導體成長的主要動能之一。

因美中貿易戰仍將牽動金融市場，後續發展將是市場關注重點，楊遠瀚指出，Fed於9月是否降息，美債殖利率與人民幣走勢也都是短期盤勢觀察要點。（編輯：楊凱翔）1080901