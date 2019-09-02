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檢驗公司多名員工罹白血病 原能會：已加強稽查

最新更新：2019/09/02 18:32

（中央社記者吳柏緯台北2日電）媒體今天報導，1家檢驗公司發生多起輻射工作人員罹患白血病並死亡的事件，但原能會對該公司的檢查並未落實。原能會回應表示，在事發後已啟動調查程序，並將這家公司列為加強稽查對象。

原子能委員會表示，媒體報導所指的檢驗公司輻射工作人員罹患白血病一事，原能會在得知後第一時間即啟動調查，並於今年4月15日向社會大眾說明調查結果。

原能會進一步表示，經調查該公司的輻射工作人員歷年劑量佩章紀錄、輻射安全教育訓練紀錄、輻射防護裝備領用紀錄與訪談相關工作人員後發現，雖然媒體報導的這名員工的歷年輻射劑量紀錄皆低於法規的劑量限值，且並未查獲該公司有違反游離輻射防護法的情況，但是原能會已將該公司列為加強稽查的對象，未來如果發現新的違法事證，將依法嚴辦。

至於工作人員罹患白血病與從事輻射作業的職業傷病認定，原能會表示將由勞動部職業安全衛生署依法定職掌並進行釐清。

此外，媒體報導也提及，放射線照相檢驗業曾於民國86年及87年各發生1起輻射傷害事件，造成工作人員手指截肢；原能會表示，經調查後發現，分別屬工作人員排除設備故障時操作不當及未經訓練即操作輻射源所造成，當時原能會已經依法處分業者，並檢討修正輻防管制措施，要求業者落實執行，也加強對從業人員教育宣導。

原能會又表示，從民國92年起與衛生福利部建立合作機制，研商輻射傷害通報流程，並於今年檢討輻射傷害通報作業，以有效掌握相關輻射傷害事件。（編輯：李信寬）1080902

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