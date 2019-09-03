卓永財：工具機第4季景氣不佳 兩岸差距縮短

上銀集團受惠日韓貿易戰轉單效應，不過總裁卓永財預估工具機產業第4季景氣不佳。中央社記者鍾榮峰攝 108年9月3日

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）上銀集團雖受惠日韓貿易戰轉單效應，上銀總裁卓永財預估，台灣整體工具機產業第4季景氣不佳，廠商受無薪假影響，而台灣和中國大陸工具機產業差距已愈來愈短。

觀察工具機產業景氣，卓永財不諱言表示，工具機景氣受到美中貿易戰影響外，貿易戰也衝擊汽車產品銷售，連帶影響工具機需求，他預期工具機產業第4季景氣不會比第3季好。

卓永財指出，工具機產業升級要加速技術轉型，儘管台灣工具機組裝精度較高，和中國產業平均差距仍有5年，不過中國工具機廠商急起直追，目前台灣工具機產業和中國之間的優勢差距已愈來愈短。

卓永財不諱言指出，部分工具機廠商面臨無薪假，還是不要忘記上進，他說：「西進和南進不是壞事，但是還要上進。」

在機械設備和半導體設備部分，卓永財預期，相關產業景氣明年不會比今年差。

觀察日韓貿易戰對大銀微系統和上銀影響，卓永財表示，日韓貿易戰下產生急單狀況，對上銀集團帶來轉單效應，上銀第一批線軌產品已經出貨到韓國，後續產品持續作業中。此外，半導體設備市況持穩，中國大陸廠商積極擴產，整體來看，對大銀微系統來說，日韓貿易戰在高精密產品帶來許多機會。

他透露，上銀和大銀微系統成為主要3C製造廠的合作夥伴，也切入國際汽車生產線，提供系統整合服務，合作多項專案，預估明年可望逐步發酵。此外，大銀力矩馬達產品進軍日本市場，相關廠商持續下單。

卓永財也指出，中國大陸加速5G建設，也帶動上銀與大銀微系統產品需求，預期今年下半年到明年第1季還不錯。

法人預估，上銀第3季業績表現可望較第2季略佳，上銀和大銀微系統明年業績可望較今年好。（編輯：張均懋）1080903