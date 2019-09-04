張淑芬獲愛心獎 12月香港頒獎

（中央社記者張建中新竹4日電）台積電慈善基金會董事長張淑芬獲得港澳台灣慈善基金會「愛心獎」，預計12月18日在香港頒獎。

港澳台灣慈善基金會指出，張淑芬是亞洲著名慈善家，一直致力推動慈善工作，為各界有需要人士及社群提供協助。關注社會基層事務，同時熱心參與教育、環境、藝術及文化等議題。

張淑芬更是知名國際級畫家，畫作同時結合抽象畫派及中國風意境，更曾登入香港蘇富比與佳士得拍賣會，當中的「大地山嵐」拍賣所得130萬港元全額捐贈予香港救助兒童會。

張淑芬主導的台積電慈善基金會，2017年以「照護獨老、推廣孝道、關懷弱勢、強化環保」為4大主軸展開慈善計劃。她希望能把自己多餘的時間和資源，分一點給需要的人，就像無意間埋下一顆種子，再回頭時，得到的，有可能是一座森林。

這次與張淑芬同時獲得港澳台灣慈善基金會「愛心獎」，還有來台奉獻逾半世紀的法籍神父劉一峰，及深圳國際公益學院院長王振耀、在中國創立首家民辦特校的孟維娜、成立深圳龍越慈善基金會的孫春龍和慈善機構「母親的抉擇」行政總裁艾利雅（Alia Eyres）。

港澳台灣慈善基金會2004年成立，2006年創辦「愛心獎」，表揚善心楷模，提升社會正能量。今年已邁向第14屆，獎金提升至14萬美元，成為華人世界最高獎額的愛心慈善獎。（編輯：楊凱翔）1080904