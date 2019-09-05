宏碁推電競平台 施振榮：有助面向全球市場

（中央社記者吳家豪台北5日電）電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天表示，宏碁推出次世代電競平台，可以在硬體基礎上加值，有利於面向全球市場，這也是台灣產業轉型最重要的方向。

施振榮今天以宏碁基金會董事長身分出席在國立台灣科學教育館舉辦的第4屆「BeingLife明日生活．萬物智聯創作大賽」起跑記者會，鼓勵年輕學子發揮對物聯網科技的想像與創意。

施振榮表示，成為未來人才不僅需要創意，具備「以人為本的創新力」才能真正創造價值、帶來機會並改變世界。宏碁基金會提供BeingLife創作大賽舞台，讓台灣的中學生充分發揮創意，期望同學以易用且符合人性體驗的想法為原型，創造出能解決實際生活問題的產品，未來能更進一步在國際上發光發熱。

中央社記者詢問，宏碁在2019年柏林消費電子展（IFA）發表次世代電競平台Planet9，是否有助於擴大非硬體事業布局；施振榮表示，宏碁的硬體已有很好基礎，要在上面加值，不能只面對台灣市場，更要面向全球市場，這也是台灣產業轉型最重要的方向。

施振榮指出，電競已成為全球共通的語言，宏碁的電競品牌已有基礎，客戶群很多，現在可以進一步提供關鍵服務。然而，過去台灣沒有相關的成功案例，宏碁可能需要一點時間才能發揮次世代電競平台的效益。

宏碁Planet9是公開電競社群平台，核心概念為社群功能，玩家能透過社群互相切磋交流，並與其他玩家組隊，彼此也可以互加好友、追蹤感興趣的玩家，或依據玩過的遊戲紀錄與技能配對，以獲得適配戰友推薦。Planet9目前正進行封閉測試，預計2020年1月30日起將開放玩家上線揪團挑戰。（編輯：張均懋）1080905