泰碩手機散熱旺 8月營收再衝新高

（中央社記者韓婷婷台北6日電）散熱模組廠泰碩繼7月營收攀上歷史新高後，8月營收在華為新機開始出貨推動下再創新高，新台幣4.32億元，月增5.39%，年增16.07%。

泰碩今年在手機熱管及熱板大有斬獲，繼三星後也順利攻入中國各大品牌廠，預期下半年來自手機散熱產品的成長力道強勁。

泰碩表示，下半年來自手機的訂單很旺，基地台也具支撐，整體訂單很不錯，後續營運樂觀，短期較大的變數在於缺工問題。

泰碩累積今年前8月營收28.16億元，年增32.28%。

泰碩今年來搭上5G基地台及手機散熱二大最熱門的題材，隨著產品組合轉佳，獲利大幅改善，7月營收4.1億元，單月每股盈餘（EPS）達0.36元，累計前7月EPS為1.67元。

因應手機散熱需求持續成長，泰碩在熱管及均溫板都將續擴增產能，泰碩表示，目前一般型熱管月產約300萬支，規劃第3季擴增到400萬支；手機用熱管去年接到國際級手機客戶訂單，帶動手機營收比重拉高至5%，下半年將增加新的機型，接著將進行設備轉換至新規格，月產維持在200萬支。

手機用均溫板（VC）目前月產30萬支，7月月產已來到100萬支，第4季將擴到200萬支。（編輯：楊凱翔）1080906