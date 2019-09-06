豪雨侵襲農損嚴重 梨保險理賠金額創新高

（中央社記者劉姵呈台北6日電）農業保險推出逾4年，產險業者指出，今年因寒害、颱風豪雨損失慘重，其中投保梨保險的理賠金額逼近1600萬元，再創新高；且業者預估，在10月底保期結束前，理賠金額預計還會增加。

農業保險法將列為新會期優先法案，農業金融局向中央社記者表示，有鑑於全球氣候快速變遷，極端天氣發生頻率增加，重大天災往往造成農民嚴重損失，農業委員會陸續納入高接梨、芒果、釋迦、水稻及木瓜等保單；截至今年8月底止，累計理賠件數1177件、理賠金額達新台幣1.1億餘元。

富邦產險於新聞稿中指出，梨為台灣高經濟農產品之一，栽種期長且易受寒害與颱風的侵襲，造成嫁接失敗與落果等損失，近年來投保率逐年提升，由1%提升至5%。主要原因為此保險針對梨的生長特性規劃「梨穗寒害」與「颱風豪雨」2種保障，可轉移農作物生長期與採收期可能面臨的損失風險。

富邦產險表示，今年5月因大雨侵襲中台灣，台中市東勢氣象站測得單日雨量突破200毫米，梨產區農損嚴重，經農業改良場及富邦產險理賠人員實地勘損後，總計理賠金額高達1145萬元；加上年初各縣市寒害損失，結算至5月災損，富邦梨農作物保險賠款已逼近1600萬元，共近95%保戶獲得理賠。

富邦產險也表示，若不幸因天災造成損害時，可以藉由政府天災救助與保險填補風險，像是梨農作物保險由中央政府補助1/3保費，部分地方政府也會補助1/3保費，農民最低僅需自付1/3保費即可獲得保障。（編輯：林孟汝）1080906