住都中心與LH公社簽合作備忘錄 借鏡韓國經驗

（中央社記者劉姵呈台北7日電）國家住都中心今天與韓國土地住宅公社簽訂合作備忘錄；住都中心代理董事長花敬群表示，期望透過韓國住宅開發及都市再發展經驗，發展出台灣的土地開發管理模式。

國家住宅及都市更新中心今天與韓國土地住宅公社（Korea Land and Housing Corporation，LH公社）簽署合作備忘錄；韓國LH公社為規模逾6000人的大型國營企業，專門負責土地開發與住宅興建管理事宜超過50年，提供超過276萬個住宅單位，透過大規模土地開發，提供適合居住的地區。

內政部政務次長、住都中心代理董事長花敬群表示，LH公社擁有超過50年的豐富經驗，為非常大規模的整體開發甚至都市再生，值得成立剛滿周年的住都中心學習。

花敬群表示，韓國有非常大規模的整體開發甚至都市再生經驗，這也是台灣從危老到都更再往下一步要面對的課題，但是台灣真的沒有經驗；所以希望透過合作備忘錄以及後續參訪，要深入了解他們操作這事情從法制、組織、財務、民眾參與之間的系統跟量能是如何建構起來，透過學習可以減少很多摸索、嘗試的經驗。

花敬群也強調，不是要積極採用韓國的制度，反而一定要用台灣自己的制度與方法，只是說可以透過韓國的經驗，去多聽、多了解，但是一定還是要轉化成台灣的作法，不可能是直接引進韓國的模式。

花敬群也指出，目前住都中心在公辦都更有8至10個案子正在執行，規模也不小，大概有2到4公頃左右，當然未來希望可以有更大的都市再生案件，不過這還需要一步步學習跟摸索；未來不是只有住都中心需要，內政部也需要建立搭配的系統，接下來會率團參訪，與地方政府一起了解與學習，建立視野。

LH公社社長卞彰欽受訪表示，台灣與韓國在發展上都面臨許多相同的社會問題，包括像是低出生率、高齡化、住宅及都市的老化等問題都日趨嚴重，透過今天的MOU簽約儀式，建立雙方的合作交流平台，期望未來能透過資訊與人才間的交流與交換，讓2國的國家級單位間能相輔相成、相互學習。

住都中心指出，目前正與各縣市政府共同盤點興建社宅基地，後續將積極提升中央與地方共同興辦社會住宅任務的效率，有效達成總統8年20萬戶社會住宅使命。（編輯：張均懋）1080907