保瑞8月營收月增62.2% 歷史次高

（中央社記者韓婷婷台北9日電）保瑞藥業8月營收新台幣1.69億元，月增62.20%，年增37.53%，創下營收歷史次高的好成績。保瑞表示主要受惠代工跟經銷子公司宇泰欣皆持續成長帶動。

保瑞表示，長期來看，代工訂單穩定，經銷佈點也見成效，對未來營運樂觀看待。

在代工部分，保瑞指出，近年來全球藥品受到降價壓力的影響，導致有越來越多生技業者把製藥外包，看準此一趨勢，專攻CDMO（委託研發暨生產服務），保瑞去年收購益邦後，成為全台出口美國規模最大的製藥公司，約占台灣每年出口藥品比例的12%。

法人分析，在全球製藥委託代工趨勢越來越盛行的狀況下，CDMO相關業務可望持續支持保瑞營收穩定成長。加上保瑞的PIC/S GMP生產廠通過美國FDA（美食品藥物管理局）與英國MHRA（英國食品與醫療產品監管署）認證，在品質穩定的狀況下，可持續出貨歐美等地，鞏固代工收入。

至於經銷部分，保瑞表示，子公司宇泰欣在通路布局上，包括屈臣氏、康是美2家全台最大的藥妝連鎖業者都是合作對象。宇泰欣在4月和法國大藥廠布瓦宏簽約，全權負責台灣地區布瓦宏產品獨家行銷業務，7月開始推出山金車&金盞花外用系列產品，截至目前為止銷售狀況亮眼；而主打順勢療法的產品也將在今年底配合秋冬季節上架，市場樂觀期待銷售表現。（編輯：鄭雪文）1080909