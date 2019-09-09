金金分離引反彈 銀行局：儘快找純網銀溝通

（中央社記者劉姵呈台北9日電）金管會要求純網銀的董事派任，須適用「金金分離」原則，傳出引發銀行股東反彈；銀行局副局長莊琇媛今天表示，目前並未收到有股東要撤資的消息，董事派任原則與資格問題，會儘快找業者溝通。

金融監督管理委員會在7月底核准3家純網銀執照，原定於9月初各家純網銀業者要召開董事會，但根據媒體報導，因金管會要求純網銀董事派任要遵守「金金分離」原則，傳出「將來銀行」的第2大股東兆豐銀行想以「法令變更」為由撤資外，另一家純網銀的銀行股東，也不排除比照跟進出走。

莊琇媛今天向中央社記者表示，純網銀剛取得執照許可，有很多的機制包括資訊、法遵等內部系統，金管會都很關心，因此最近會找業者來溝通，也會討論「金金分離」董事的派任原則。

金管會是否有收到純網銀的銀行股東要撤資的消息，莊琇媛也表示，「目前沒有收到任何股東想要撤資的消息」；不過她也強調，將會在這2周內盡速召集業者溝通。

各家純網銀原定在9月初要召開首次董事會，也因為董事派任的問題，傳出將延至9月底甚至10月初才召開；莊琇媛認為，若董事人選尚未確定，的確會影響純網銀的董事會時程。

因此，莊琇媛強調，會儘快找業者討論，針對董事派任原則是否調整或放寬進行討論，避免耽誤董事會決策時程。

金管會主委顧立雄曾表示，為了避免競業可能產生的利益衝突，「金金分離」的概念是為了避免競業可能產生的利益衝突，若金融業高層要當純網銀董事，那就不適宜在原本的金融業擔任經理人，也就是說，2者「必須擇一」。不過，9月顧立雄接受媒體訪問時也鬆口，表示若無利益衝突問題，可依照個案討論兼任純網銀董事。

「金金分離」原則，指的是同一大股東在多間銀行擁有一定股權、甚或擁有董事席次，可能產生「競業禁止」與「營業秘密外洩」等問題，因此金管會限制同一大股東最多只可以插旗一家金融機構。（編輯：鄭雪文）1080909