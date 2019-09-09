富智康遭踢出港股通 分析師：對鴻海影響有限

（中央社記者張建中新竹9日電）鴻海集團旗下富智康遭上海證券交易所自港股通名單剔除，股價跌逾3%，分析師王兆立認為，對鴻海影響有限，蘋果即將發表新產品，鴻海旺季業績表現才是市場關注焦點。

上海證券交易所調整「滬港通」下港股通名單今天生效，包括富智康、渣打集團、大新銀行集團、大酒店、華人置業、電視廣播、藍鼎國際、山水水泥、民銀資本、華潤醫療與復星旅遊文化共11檔港股遭剔除。

富智康今天股價表現疲弱，盤中一度達0.94港元，重挫5.05%，終場收在0.96港元，跌0.03港元，跌幅約3.03%。

王兆立表示，富智康短期股價走跌並不會對鴻海業績造成影響，時序即將步入鴻海傳統營運旺季，鴻海旺季業績表現才是市場關注的重點。

觀察鴻海近年營運軌跡，9月起開始步入傳統旺季，業績一路攀高至年底。蘋果（Apple）即將於美西時間9月10日發表新產品，法人預期，鴻海今年業績也可望於9月起開始揚升，第3季及第4季業績逐季成長。

王兆立說，比起富智康，同為鴻海集團股的工業富聯更受市場關注，工業富聯深耕5G、智慧城市與高速運算等新應用，隨著5G等題材升溫，工業富聯近期股價逐步墊高，今天收在人民幣15.36元，創4個多月來新高價。

鴻海今天股價開高震盪走低，終場收在新台幣74.7元，跌0.3元，跌幅0.4%；外資持續買超3133張，已連續7個交易日共買超鴻海3萬2324張，王兆立認為，外資卡位鴻海旺季與5G題材意味濃厚，後續股價表現並不悲觀。（編輯：林孟汝）1080909