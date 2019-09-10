台創目標明年4月升格 將設計能量導入公領域

（中央社記者廖禹揚台北10日電）經濟部今天表示，台創中心最快將在明年4月升級為「設計研究院」，除原本推廣設計、協助產業創新發展等工作，現正也與各部會合作，要將設計能量導入公領域，打造設計城市。

經濟部今天舉辦「設計改變產業 設計改變台灣」記者會，宣布台灣創意設計中心最快在明年4月正式升格為設計研究院。

根據工業局資料，台創中心每年預算約新台幣3.9億元，其中4成來自工業局、4成來自其他部會，2成為自籌款。工業局主秘陳佩利表示，希望在台創中心升級後加深經費補助力道，目前正在爭取預算，同時也希望台創中心多加把勁，將自籌比例逐步提高至3成。

台創中心過去主要工作包括透過設計創價輔導提升產業競爭力、培養設計新秀、推動金點設計獎國際化等，已有豐碩成果，董事長張基義表示，英國研究顯示，企業對於設計投入1元，平均能回收4元，國內產業界對設計的重視也日漸提升，包括春池玻璃、大豐環保等業者也積極利用設計改善產品服務。

除了協助產業發展，張基義說，現在更要進一步與各部會合作，要將設計能量導入公領域，例如與交通部合作進行台鐵、遊覽車等相關美化工作，也正與工程會討論以提高設計預算比例等方式提升公共建設設計意識。

據統計，台灣每年有1萬9000名設計科系學生畢業，台創中心希望創造出更大的平台，協助設計人才轉至公部門及企業等各平台，發揮一己之長，也藉此提升台灣設計服務產業競爭力。（編輯：林孟汝）1080910