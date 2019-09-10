宏碁孵資安小金雞 安碁資訊將上櫃業績加溫

宏碁旗下小金雞安碁資訊通過上櫃，成為國內首家IPO的資安服務廠商。圖左3為安碁董事長施宣輝、右3為安碁總經理吳乙南。中央社記者江明晏攝 108年9月10日

（中央社記者江明晏台北10日電）宏碁旗下小金雞安碁資訊通過上櫃，成為國內首家IPO的資安服務廠商，看準國內資安服務需求逐漸升溫，法人看好，今年營收、獲利可望續創新高，全年EPS有望超越去年4.72元的水準。

宏碁旗下小金雞安碁資訊8月營收新台幣0.45億元，相較去年同期0.41億元，成長10%，上半年營收為2.72億元，年增逾25%，1至8月累計營收為3.65億元，年成長25.3%。毛利約在40%上下，成本來自於軟硬體布建、和一線服務人員的人事費用。

安碁總經理吳乙南說明，安碁業務屬性屬於資安服務，是服務到位後才開始收費，從去年到今年大型專案陸續到位，營收成長比例看全年會更為準確；後續也持續布局泰國市場。

看準國內資安服務需求逐漸升溫，以及終端客戶在採購資安服務時傾向整合性與客製化需求，安碁預計於9月下旬舉辦上櫃前業績發表會。

安碁董事長施宣輝表示，大環境讓資安重要性日益提升，希望安碁能夠跟著產業有10%的成長，甚至超出市場平均；法人看好，安碁今年營收、獲利可望續創新高，2019全年每股盈餘（EPS）將超越去年4.72元。

安碁資訊說明，主要經營業務為資訊安全整合性監控及防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務，是國內營運能量最大、客戶數最多、事件涵蓋範圍最廣、事件處理經驗豐富的SOC（資安監控防護中心）服務廠商，提供客戶全年無休的資安即時監控，客戶橫跨政府機關、金融、保險、製造、流通、電商等產業。2019年上半年營收分布比例依序為政府機關75%、金融13%及中小企業12%，仍以政府機關為營收最大宗。

安碁採訂閱服務費模式的客戶占比65%，新客戶的專案預估有1到2成的成長；針對國內新興的純網銀市場，吳乙南說，目前純網銀在基礎建設，還不到資安布建的階段，未來可以協助維運等很多種合作方式。

根據台灣產業情報網（IEK）報告指出，台灣資安支出應用，主要可分為資安硬體與模組、資安軟體與資安服務等3大類型，其中以資安服務需求的成長動能最強，預估在2020年將達到181.5億元的規模。此趨勢顯示國內資安市場終端客戶，在面對日益繁雜的資安防護要求，相較於傳統的資安軟硬體採購，更傾向採納具備客製化與整合化特性的資安服務。（編輯：李信寬）1080910