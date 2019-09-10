美容保養族群8月業績 達爾膚羅麗芬最威

（中央社記者韓婷婷台北10日電）8月營收陸續出爐，處於產業淡季美容保養相關的美麗事業族群，以達爾膚及羅麗芬-KY月增及年增均正成長，表現相對亮眼，佐登-KY及麗豐-KY則持平表現。

達爾膚生醫（DR.WU）受惠台灣整體通路銷售備貨力道增溫，帶動8月營收新台幣1.05億元，較上月及去年同期分別成長8%、26%；累計1至8月合併營收7.14億元，年增17%。

達爾膚表示，迎接即將來臨的美妝保養品傳統旺季，台灣各大連鎖藥妝通路及電商平台皆不約而同推出購物節、品牌日等醫美保養品促銷活動刺激買氣，成功聚焦消費者目光推升整體美容保養市場需求增加，帶動達爾膚台灣地區線上與實體通路強勁的拉貨力道，是推升8月營收表現亮眼主因。看好旺季效應所帶動的需求，營運將持續加溫。

羅麗芬-KY 8月合併營收1.08億元，月增25.67%、年增19.8%，累計1至8月營收9.06億元，年增14.9%。主要受到明星商品芙蓉霜銷售力道持續發威，沙龍套裝璀璨光組合也創銷售佳績；今年以來，配合品牌活動、新產品上市、「私人定制」及科學養生新品牌階段性推廣等，為營運挹注穩定增長能量。

麗豐-KY夏天淡季表現平穩，8月合併營收3.71億元，月增2.32%、年減1.28%，累計前8月營收31.88億元年，成長11.84%。

麗豐-KY表示，今年中國的總體經濟成長放緩，不過旗下的主營通路「克麗緹娜」在拓展加盟店、單店營收提升等表現上，均維持穩定發展態勢，持續擴大營運規模。截至8月底克麗緹娜全球總加盟店已達到4831家，其中在大陸地區就達到4489家。

佐登-KY 8月營收2.51億，月減3.7%、年增3.14%，今年累計營收20.64億元，年成長4.53%。佐登表示，8月為傳統淡月，儘管兩岸高端產品持續熱銷，今年8月卻受到連續週末期間颱風大雨影響，減低會員回店消費意願，略為影響年度業績表現。

佐登-KY表示，為持續擴展年輕會員族群，兩岸納新客活動已收到不錯的成果。與去年8月同期相比，台灣新會員成長8%，大陸成長9.09%，兩岸新增會員近5300名，迎接旺季來臨，預料新產品及新課程可望帶動第4季業績成長。（編輯：張均懋）1080910