張兆順：人事常兼任 金金分離難派任純網銀董事

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）金管會要求純網銀董事派任要遵守「金金分離」原則，兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順今天表示，完全尊重，不過，金控、銀行常是「一組人馬，兩塊招牌」，兼任情形普遍，如何派任董事還要再研究。

金管會要求純網銀董事派任要遵守「金金分離」原則，並希望投資純網銀的金融機構，改派金控經理人、而非銀行經理人至純網銀當董事；受此「金金分離」規定影響，日前傳出有銀行因此想撤資純網銀。

對此，財政部長蘇建榮今天出席合庫商銀「攜手共創中小企業新契機研討會」受訪時回應，公股銀行只有兆豐有投資純網銀，經了解兆豐並無撤資規劃，基本上公股銀行會尊重金管會「金金分離」政策考量，不過落實上應該還是有一些彈性存在，對兆豐銀行如何調整，尊重其公司治理作法。

張兆順今天出席同場活動受訪時表示，完全尊重「金金分離」政策。不過，當初申請時，在兆豐的認知中，以為此案應該屬於「金金分離」的例外，對董事應該怎麼派，原先也沒有相關規定；後來金管會宣布要比照辦理，那就來研議要怎麼因應。

張兆順說，已經請法遵部門、投資部門去研究未來該怎樣管理將來銀行（NEXT BANK）以及怎麼派任董事。舉例來說，依規定，派出的董事一定是處長級以上，但以金控與銀行實務上常是「一組人馬，兩塊招牌」，兼任情形很普遍，若身兼金控及銀行主管身分不符資格，就要研究怎麼派人。

張兆順指出，此外，兆豐在申請時已承諾將支持純網銀增資，未來將來銀行資本適足率若真的不足，兆豐若又沒有派任董事過去，該如何因應。

不過他也強調，從頭到尾沒有討論過撤資問題，投資純網銀是董事會通過，且已取得財政部、行政院的同意，怎麼可能去討論撤資。

對於金管會表示，將盡快找純網銀設立團隊與股東來溝通討論。張兆順回應，要聊什麼，金管會規定好了，兆豐就遵守，「聊（指金管會規定）會改變嗎？會改變再聊。」（編輯：李信寬）1080911