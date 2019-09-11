納系統性重要銀行要增提4%資本　合庫擬爭取調整

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）合庫銀行日前被點名納入「系統性重要銀行」（D-SIBs），面臨在2023年前要增提4%資本壓力。合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達今天表示，考量銀行產業高度競爭，盼金管會能再給予一些優惠或降低增提要求。

合庫銀行今天舉辦「攜手共創中小企業新契機研討會」，雷仲達於會中受訪表示，被點名納入「系統性重要銀行」之一，是榮譽也是責任，感謝金管會考量銀行增資壓力大，放寬調整消金及房貸風險權數計算方式，初步估算，合庫風險性資產可因此減少約新台幣1000億元，使增資必要性降低。

不過，雷仲達表示，國銀彼此規模其實都差不多，合庫雖然被列入「系統性重要銀行」，但實際上規模並沒有比同業大很多，現在彼此競爭激烈，增提資本將墊高經營成本，希望金管會能再給予一些優惠，或是降低增提資本的要求，不要到4%這麼多。

雷仲達說，另一方面，合庫目前面臨不動產放款瀕臨銀行法規定的上限問題，使業務發展綁手綁腳，也影響以房養老、青安貸款等政策性貸款的推動，希望能將政策性貸款排除在銀行法上限之外，同時，也希望排除計入海外不動產放款。

他表示，將在9月中旬與金管會開會，當面溝通上述需求。（編輯：謝佳珍）1080911