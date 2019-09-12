邊緣運算平台掌握雲端商機 3大業別搶食

（中央社記者潘智義台北12日電）電子產業研究機構DIGITIMES Research指出，邊緣運算軟體平台對上可連接雲端服務，對下可管理及取得物聯網（IoT）終端數據，處於物聯網系統架構中的關鍵地位，有3大業別最積極投入。

DIGITIMES Research表示，邊緣機器學習為大型雲端服務商競爭重心之一，Edge IoT平台又為邊緣運算中最重要的軟體平台，大型雲端服務商為保護雲端收入，同時擴張機器學習市場，對邊緣運算中最重要的軟體平台投入資源最多，也最積極。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫指出，各類推出Edge IoT平台產品的業者中，大型雲端服務商、企業應用軟體商、工業設備製造商因對物聯網軟體應用相關投入較早，對產業影響力較大，動向也受市場關注。

蕭聖倫說，大型雲端服務商為保護雲端收入，並擴張機器學習服務市場，為投入Edge IoT平台最積極者。平台即服務應是雲端業者提供的最基本條件，為加速用戶導入邊緣機器學習，同時使用相關雲端付費服務，雲端業者整合，並簡化雲端訓練到邊緣推論的流程，盼成為殺手級的應用。同時推出自家人工智慧（AI）硬體，企圖提升用戶黏著度。

他認為，原先布局雲端物聯網平台的企業應用軟體商，在特定領域的應用上能力較佳，其產品與企業原有系統也有整合的優勢，但因大型雲端服務商實力強大，企業應用軟體商、工業設備製造商多選擇與雲端龍頭合作。另外，工業設備製造商的方案則易受其製造本業影響，市場發展容易受限。（編輯：趙蔚蘭）1080912