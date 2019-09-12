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國銀放款中小企業增加1604億元 達成率近6成

最新更新：2019/09/12 20:28

（中央社記者劉姵呈台北12日電）金管會銀行局今天公布，截至今年7月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣6兆5984億元，較去年底增加1604.23億元，距離今年的目標2700億元，達成率為59.41%。

金融監督管理委員會銀行局今天公布國銀辦理中小企業放款情形，截至今年7月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣6兆5984億元，較6月底增加8.22億元，也較去年底增加1604.23億元。

銀行局副局長莊琇媛表示，今年中小企業放款金額增加目標為2700億元，目前目標達成率為59.41%，整體而言，仍樂觀看好可以順利達成目標。

銀行局也補充，和去年底比較，今年前7月企業放款金額增加最多前3家銀行，依序為土地銀行432億元、國泰世華銀行187億元及台灣中小企銀168億元；金額減少最多前3家銀行，依序為台中銀行減少125億元、華南銀行84億元以及遠東銀行42億元。

此外，銀行局也公布，今年7月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.40%，占民營企業放款餘額比率為64.15%，分別較上月底的比率減少0.27個百分點及0.37個百分點；另今年7月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.41%，較上月底增加0.02個百分點。

銀行局也表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。（編輯：張均懋）1080912

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