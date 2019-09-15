統籌款超徵紅包恐縮水 地方財政要謹慎

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）受稅制調整、貨物稅減徵措施及國際原物料價格低檔影響，財政部推估，至年底中央統籌分配稅款僅能微幅超徵新台幣8.81億元，地方政府恐難再領到百億超徵大紅包，呼籲謹慎進行財務規劃。

中央統籌分配款採按月發放，一年共12次；如果當年度稅收狀況佳，其中屬統籌分配稅款稅源的所得稅、營業稅、貨物稅及土增稅有超徵情形，大部分的超徵稅收會在隔年1月中旬年度決算後，額外加發給地方政府。

根據財政部統計，從2014年以來，連續5年中央統籌分配稅款超徵金額都在近百億或百億以上，超徵金額分別約為208.5億元、164億元、132億元、88.9億元及168億元，之中歸屬普通統籌分配稅款部分（約9成4），在隔年1月加發給地方政府。

財政部官員表示，地方政府拿到超徵紅包後，用途包括償債、追加作為當年預算，或作為以後年度財源。過去幾年受惠作為中央統籌分配稅款財源的所得稅、營業稅等稅收情形良好，幾乎都能發出百億超徵大紅包，但從今年前8月稅收情形來看，地方政府恐得降低期待。

財政部統計，前8月中央統籌分配稅款實際收入數為1890.4億元，占全年預算目標67.45%，以此情形推估，到年底收入只能達到2811.69億元，比全年預算2802.88億元微幅超出8.81億元。

從稅收來源來看，預估所得稅部分全年可超徵42.36億元，土增稅可超徵0.63億元，但貨物稅、營業稅可能呈現短徵，各比預算數少4.53億元及29.65億元。

財政部官員解釋，今年所得稅部分，受「所得稅制優化方案」上路影響，雖然營所稅因稅率由17%調高至20%而增加，但綜所稅受調高四大扣除額、取消最高45%課稅級距等減稅措施影響，呈現微幅衰退，一增一減後，整體所得稅預估可超徵，但幅度不大。

官員說，營所稅、綜所稅均已在5月申報完成，接下來就看9月企業營所稅暫繳申報情形，若能優於預期，超徵金額才有可能放大。

官員指出，貨物稅部分，受國際油價低檔影響，油氣類貨物稅減少，加上有節能家電、中古車及大型柴油車汰舊換新等多項減徵優惠上路、退稅增加影響，全年要達成預算目標可能有難度。營業稅因基本金屬、化學品營業稅減少及申請外銷零稅率退稅增加影響，可能會微幅短徵。

財政部官員呼籲，綜合各種因素，以前8月中央統籌分配稅款收入情形預估，今年超徵規模可能不像往年這麼樂觀，進行財務規劃時應降低期待，謹慎規劃；不要因為期待仍有百億超徵紅包可拿，而預先擴大支出規模或忘記預留償債財源空間。（編輯：林興盟）1080915