CPU缺貨緩解 筆電組裝業第2季出貨季增逾1成

（中央社記者潘智義台北16日電）國際數據資訊公司（IDC）最新全球筆記型電腦組裝產業季報顯示，第2季在英特爾處理器缺貨狀況緩解，及品牌廠商備貨訂單挹注下，全球筆記型電腦組裝產業出貨量較第1季增加11.4%，達3970萬台。

國際數據資訊公司（IDC）全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯指出，下半年受美中貿易戰影響，全球筆記型電腦需求的不確定性增加；加上中國境外新的製造工廠將陸續於年底前量產，先前備貨的庫存需要時間去化，預期全球筆記型電腦組裝產業的出貨量雖在第3季仍維持成長，但第4季將微幅下滑。

徐美雯指出，第2季部分筆記型電腦品牌廠商為避免受到美中貿易戰波及，準備額外的庫存，銷往美國市場的筆記型電腦移往中國境外生產，使原本高度集中在中國製造的全球筆記型電腦產品的生產聚落，往台灣與東南亞國家遷移。

她說，在2019年第2季台灣筆記型電腦組裝產業出貨量占全球出貨量的82.3%，廠商的生產地點集中在中國。前5大專業代工廠中，仁寶的筆記型電腦組裝出貨量維持全球第1，排名第2名的廣達則是客戶群最為廣泛的組裝廠。（編輯：黃國倫）1080916