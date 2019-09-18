日月光看未來半導體 腦子搭配眼耳口鼻手

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）日月光半導體執行長吳田玉表示，未來半導體產業技術是既有摩爾定律從來沒有定義過的技術應用，邁向異質整合，也就是「腦子」搭配「眼耳口鼻手」。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）今天起在南港展覽館登場，下午舉行科技智庫領袖高峰會。

觀察過去60年半導體產業，吳田玉指出，以往全球半導體產業賺的錢不多，也只有少數的企業能贏；半導體產業是「非常殘忍」的產業，適合極端的樂觀者參與。

展望半導體未來60年發展，吳田玉預期，若加上「眼耳口鼻手」等感測元件，未來新商機可期，以既有摩爾定律為基礎，未來半導體技術與摩爾定律不會有衝突、相輔相成，未來半導體應用反而會更靈光。

他以「腦子」形容既有摩爾定律下的半導體產品，仍將會由台積電、英特爾（Intel） 和三星（Samsung）三足鼎立，提升更強的大腦功能；未來半導體產業客戶把「眼耳口鼻手」等感測元件功能搭配腦子，變成極小化的微系統，可為未來半導體產業增加更多生意。

談到半導體異質整合，吳田玉指出，不是單指記憶體和中央處理器的整合而已，而是既有摩爾定律從來沒有定義過的技術應用，不能從目前的半導體思維方式思考。

他指出，目前全球半導體產業產值只有4800億美元，未來半導體產業要找到更多元的生態應用，擴大產值規模。（編輯：張均懋）1080918